İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının çalışma izni iptal edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği işletmenin çalışma izninin iptal edileceğini söyledi.

Süleyman Soylu, olayla ilgili olarak kimin en ufak bir ihmali varsa gereğinin yerine getirileceğini belirterek, fabrikanın çalışma izninin yanı sıra imar izninin de iptal edileceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya Valiliği'nde, Taşkısığı mahallesindeki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Soylu şunları söyledi: "Üretim ruhsatı olan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Acı kayıplarımız oldu. Hemen akabinde biz de buradayken adli ve idari soruşturmalar başladı. Bu ruhsatları veren takip eden Valimiz açısından bir taraftan başlatıldı. Akabinde arkadaşlarımız geldi ve çalışmaları başlatıldı. Hali hazırda bulunan patlayıcılar var. Onların oradan taşınması gerekirdi.



Arkadaşlarımız bir araya geldiler ve patlayıcıların oradan taşınması ve bir yerde imha edilmesi hususuna karar aldılar. Pamitliler geldi ve onlar hem naklin hem imhanın bütün bu süreci sayın Savcılığımızın koordinatörlüğünde çalışmnalarına başladılar. Yaklaşık 16 tonluk bir patlayıcının taşınma hususunu değerlendirdiler. Bu güne kadar 15 ton patlayıcı 2 taş ocağına taşınıp imhasına başlanıldı." dedi.

3 jandarma personelinin şehit olduğunu belirten Süleyman Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef bugün neredeyse söylediğim patlayıcıların bitmesine yakın yaklaşık 1.5 tonluk patlayıcı kalmıştı. Memleketimizi ve bizi üzen bir olayla karşı karşıya kaldık. 3 jandarma personelimiz şehit oldular. Onlara Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede 6 yaralımız kaldı. 1'i aracı süren şoforümüz, 2'de jandarma personelimiz toplam 6 kişi hastanede tutuluyorlar.

"Fabrika kapatılıyor"

Ankara'da bir değerlendirmemiz olacaktı. Fakat bu olay olunca buraya intikal ettik. Bu patlama olduktan sonra da hep birlikte bir değerlendirme yaptık. Burada yaptığımız değerlendirme çerçevesinde bir kararı da kendi aramızda değerlendirdik. Özellikle can ve mal güvenliği açısından bu tip işletmelerin kurulumuyla alakalı tüzükle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu değerlendirmeleri aksettirdik. Kendileri de gereğinin yerine getirilmesini talimat verdiler. Arkadaşlarımız Valiliiğimiz askıya, ardından iptal işlemlerini gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da buradaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacak."

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