CHP, Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının araştırılmasını istedi; AKP ve MHP reddetti

CHP’nin Sakarya Hendek’te bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Meclis’e verdiği önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı’nın açıklamasına göre, fabrikanın 3 ay önce denetlendiğini hatırlatarak, İçişleri Bakanı’na “Denetim yapanları tutuklayın” çağrısı yaptı.

AKP grubu adına söz alan Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise muhalefetin eleştirilerine yanıt vermeyerek, patlamadan sonra yapılan çalışmaları hakkında, "“Konuyla ilgili bilgilendirmeler anbean, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Akşam saatlerinde yangın ve patlama tamamıyla kontrol altına alındı. Çok hızlı ve etkili müdahale edilerek hem yaralılar hızlı bir şekilde tahliye edildi hem de olası daha büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Patlama sonrası çevre güvenliği dahil bütün tedbirler alınmış, patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde sağlık, psikososyal destek, bütün hizmet ve yardımlar ivedilikle ulaştırılmıştır. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 kişilik alanında uzman olan profesörler ve hocalara tarafından bilirkişi heyeti oluşturulmuştur; soruşturma büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yürütülmektedir. Şu ana kadar, olaydan sorumlu olduğu düşünülen işletme sahibi dahil 5 kişi tutuklanmıştır. Bilirkişi heyeti sahada incelemelere ve çalışmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Atabek’in sözlerinin ardından konuşan Özkoç ise şu ifadeleri kullandı:

“Burada ikimiz de Sakarya milletvekiliyiz, ikimiz de Sakarya’nın iyiliği için uğraşıyoruz, daha iyi olsun diye. Ama kayıtlara geçmesi için söylüyorum: Mesele, kaza olduktan sonra yaptıklarımız değil, kaza olmadan önce yapacaklarımızdır. Burada 7 kez aynı fabrika sahibi, defalarca fabrika patlıyorsa ve defalarca insanlarımız ölüyorsa yönetmelik durduğu hâlde, tüzük olduğu hâlde, “denetim yapıldı” dendiği halde bu fabrika sahipleri buna hiç uymuyorsa demek ki bir yerde bir eksiklik vardır; hep beraber onun üzerine gitmeliyiz, mağdurları ve masumları koruyup neden olanları cezalandırmalıyız.”

CHP’nin araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Ne olmuştu?

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz’da saat 11.15’te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi öldü, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde, 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A. iş güvenliği uzmanı A.B. ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklandı. Söz konusu kararların ardından son olarak fabrika sahibi Yaşar Coşkun’da tutuklanmıştı. (ANKA)