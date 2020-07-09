Sakarya'da bu kez havai fişek taşıyan araçta patlama: Üç şehit, 12 yaralı

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde 3 Temmuz'da patlama meydana gelen fabrikanın atık malzemelerini imha etmeye götüren kamyon patladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın malzemeyi kamyondan indirme esnasında gerçekleştiği belirtilirken, 3 jandarmanın şehit olduğu, 6 personelin de yaralandığı duyuruldu.

Hendek Belediyesi'ne ait bir kamyonda taşındığı belirtilen imha edilecek malzemenin neden askerler tarafından taşındığı sorusu da gündeme geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilerleyen dakikalarda yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

"Ankara'dan gönderdiğimiz jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var. Onların sevk ve idaresinde savcılarımızın kontrolünde ve yönetiminde bir patlatma işlemi gerçekleştirildi. Son 1,5 tonluk bir patlatmaya hazır mühimmat varken bu olay hepimizi üzdü. Buraya getirip tam boşaltma esnasında tam neler olduğunu idari soruşturmanın sonucunda hepimizin anlayacağı bir patlama meydana geldi" diyen Soylu, "Maalesef bu patlamada biri Ankara biri de İstanbul'dan görevlendirdiğimiz patlayıcı imha ekibinden, diğeri de alanın güvenliğinden sorumlu olan bir jandarma personelimiz şehit oldular. Acil şoförü şu anda ağır yaralı" diye konuştu.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Araçta 1.5 tonluk patlayıcı vardı

2009'dan bu yana 4. kez patlama meydana gelen fabrikanın atıklarını kontrollü imha etmek amacıyla taşıyan kamyonda patlama meydana geldi.

Muhtardan açıklama geldi

Olay yerinden medyaya açıklama yapan Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş, olay öncesinde jandarmanın kontrollü patlama yapılacağını duyurduğunu ve halkı uyardıklarını söyledi. Orman içinde daha önce taş ocağı açılan ancak artık kullanılmayan bölgede kontrollü patlama yapılmak istendiğini ancak olay yerine gittiklerinde malzemeyi taşıyan aracın parçalandığını ve yaralı asker ile siviller gördüklerini belirten Bektaş, çok sayıda ambulansın olay yerine geldiğini anlattı.

Belediye Başkanı şehitleri duyurdu: 2 şehit, 8 yaralı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

Başkan Ekrem Yüce, "Başımız sağ olsun. İnşallah bu son olur diye dua ediyoruz. Bunun gayreti içindeyiz. Malum olay yerindeki patlamalar tamamen kontrol altına alındı. Bazı malzemeler imha ettirilmek adına Taşkısığı mevkine intikal ediliyordu. Hemen bilgileri bana aktardılar. Şu anda maalesef iki şehidimiz oldu, 8 de yaralımız var. Yaralılardan ikisinin durumu ağır" sözlerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin açıklama: Şehit sayısı 3'e yükseldi, 6 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi.

Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit oldu, 6 personelimiz yaralandı.

Olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eksiklik varsa gerekli tatbikat yapılacak. 1,5 tonluk mühimmat kalmıştı en son onun nakliyesi sırasında patlama meydana geldi." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Patlamada 3 şehidimiz, 12 yaralımız var

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Nereye taşınabileceği konusunda bir iki alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı geçtiğimiz haftadan itibaren, hem buradan farklı bir noktaya hem buraya taşınmaya başladı.

Bu patlamanın başında, jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var, başında da bir komutanımız var.

Onların sevk ve idaresinde bir patlatma işlemi gerçekleşti. 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleşti. Son 1 - 1,5 tonluk bir patlayıcı varken bu olay, hepimizi üzen bu olay başımıza geldi. Bunları buraya patlatmak için getirdiler. Yaklaşık işte bunlar genelde, orada da soğutuluyorlar, burada da genelde hem itfaiye olur, genel usule göre ambulans olur. Buna yönelik usulle birlikte mühimmatlar imha edilirler.

Şimdi buraya getirip, tam boşaltma esnasında neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturmada anlayacağı bir patlama meydana geldi. Maalesef bu patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olan, biri Ankara'dan biri de İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldular. Birisi de alanın güvenliğini sağlamakla görevli olan jandarma personelimiz şehit oldu.Aracın şoförü şu an ağır yaralı, hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık.

Yine Kocaeli'nde hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Yine aynı zamanda kaburgasında hafif bir ağrı olan, patlamadan mütevellit bir ağrı olduğunu bildiğimiz bir personelimiz var.

Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var ve bir de şoför arkadaşımız var. Üç arkadaşımız dışında diğerlerinde hayati tehlikesi veya bir sıkıntı yok. Hayati tehlikesi olan bir tek kamyon şoförümüz var. Ona da şifalar diliyoruz. Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor. Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar."