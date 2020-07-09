İçişleri Bakanı Soylu'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Araçta 1.5 tonluk patlayıcı vardı

Sakarya Hendek’te bugün patlamamış mühimmatın imha edilmek üzere götürüldüğü bölgede patlaması ve 3 askerin ölmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine gitti.

Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz’da yaşanan patlama sırasında patlamayan mühimmatın imhası için yerel yetkililerin jandarma gözetiminde bu bölgede imha faaliyetini sürdürmeye karar verdiğini belirten Soylu, bu süre zarfında 15 tona yakın patlayıcı maddenin imha edildiğini söyledi. Geriye kalan 1.5 tonluk bir malzemenin de bugün kontrollü bir şekilde patlatılacağını ifade eden Soylu, yerel yetkililerin imha için bu yöntemi uygun gördüğünü ifade etti.

"Arkadaşlarımız burada yapılmasına karar verdi"

Olay yerinde yaptığı incelemeden sonra açıklama yapan Soylu, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı buradan biraz daha farklı olan bir noktaya taşındı. Patlayıcılar havai fişek olunca oranın ormana yakın olması nedeniyle burada patlatılması noktasında ilgili arkadaşlarımız karar verdiler. Bu noktada, imha timinin eşliğinde bir patlama işlemi gerçekleşti. Son bir buçuk tonluk patlama işlemi varken bu üzücü olay gerçekleşti. Patlayıcıların fitillerini buraya patlatmak için getirdiler. Bunlar genelde orada soğutuluyor.

İtfaiye ve ambulanslar eşliğinde imha edilirler. Patlamanın nedeni yapılacak soruşturma neticesinde sonuçlanacak. Şehitlerimiz ise bir arkadaşımız İstanbul’dan bir arkadaşımız da Ankara’dan gelmişti. Diğer şehit olan arkadaşımız burada güvenlik için görevliydi. Aracın sürücüsü ise ağır yaralı ve ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olan bu arkadaşımız."