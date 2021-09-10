İçişleri Bakanı Soylu'dan zırhlı aracın çarparak öldürdüğü Mihraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ağrı'daki temaslarının ardından Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AKP Milletvekili Rizgin Birlik, AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile 3 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Miraç Miroğlu'nun ailesini evlerinde ziyaret etti.

Baba Salim ve anne Nazife Miroğlu ile görüşen Soylu, aile fertlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Mihraç Miroğlu'na çarparak ölümüne neden olan polis memuru, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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