Zırhlı aracın çarpması sonucu ölen Miraç'ın babası: Yavaş gitseydi, çocuğum 11 metre fırlamazdı

Şırnak'ta zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun babası Salih Miroğlu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın kendisine “Zırhlı araç yavaş gidiyordu” dediğini aktararak, "Yavaş gitseydi, çocuğum 11 metre fırlamazdı" açıklamasını yaptı

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Eylül’de evinin önünde bisiklet süren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu, zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Evrensel'den Zeynep Durgut'un haberine göre, Miraç’ın faili polisin ifadesi olaydan 3 gün sonra alındı. İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Ölümlü trafik kazası” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan polis, daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili Miroğlu ailesinin ifadesi ise henüz alınmadı.

"24 saat boyunca bu araçlar mahallenin içinde hız yaparak geziyorlar"

Zırhlı aracın ölümüne neden olduğu Miraç'ın babası Salih Miroğlu, zırhlı araçların 7 gün 24 saat yüksek süratle mahallede devriye attıklarını söyledi. Oğlu Miraç’ın ölümüne neden olan zırhlı aracın da aşırı süratli olduğunun aktarıldığını belirten baba Miroğlu, “Miraç daha yeni 7 yaşına girmişti. Bisikletle bakkala kadar gitmişti. 24 saat boyunca bu araçlar mahallenin içinde hız yaparak geziyorlar. Otoban değil, normal bir yol da değil. Benim çocuğum gitti, başkasının çocuğu gitmesin” dedi.

"Eğer o araç yavaş gitseydi, benim çocuğumun terliği dama uçmazdı ve 11 metre fırlamazdı"

Miroğlu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın olaydan sonra İdil Devlet Hastanesi’ne gelerek kendisiyle görüştüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Vali, oğlumun ölümüne neden olan zırhlı araçla ilgili ‘Görüntüsü var ve araç yavaş gidiyor’ dedi. Eğer o araç yavaş gitseydi, benim çocuğumun terliği dama uçmazdı ve 11 metre fırlamazdı. Bisikleti 4 parçaya ayrılmıştı. Eğer dedikleri gibi çocuğa yandan çarpsaydı, yere düşerdi ve çocuk fırlamaz, terliği de dama kadar uçmazdı. Her gün zırhlı araçların mahalleden nasıl geçtiğini kendi gözlerimle görüyorum. Biz evin balkonunu günde 3-4 defa yıkıyoruz. Çünkü hemen toz oluyor. Hepsi bu araçların tozu. Bunlar bir mahallenin içinden geçiyorlar. Günde en az 50 sefer gidip geliyorlar. Gece yarısı sabaha kadar geziyorlar. Niye geziyor? Üstelik bu Miraç’a vuran araç karakola gidiyormuş. Hani deseniz bir olay var, acele etmiş, öyle bir şey de yok. Karakol da mahallenin içinde. Yol da öyle işlek bir yol değil. Mahallenin yoludur. Her bir tarafta çocuklar, yaşlılar var.”

"Başkasının canı yanmasın, bu kişi cezalandırılmalıdır"

Kazaya neden olan zırhlı araç şoförü polisin 3 gün sonra ifadesinin alındığını aktaran baba Miroğlu, “Miraç’a çarpan polis, ifadesinde yavaş gittiğini belirtmiş. Oğlumun ölümüne sebebiyet veren polisin tutuklanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü buna ceza verilmezse, yarın daha beteri olur. Çok kişi bu şekilde gider. Halk zırhlı araçlardan kendini koruyor. Zırhlı aracı kullanan kişiler hiç dikkat etmiyorlar. Halk dikkat ediyor. Araç geldiğinde bir çocuğu bisiklet üzerinde görürse veya yürürken gördüğünde durmalıdır. Halkın güvenliği için buradalar ama halka daha fazla zarar veriyorlar. Polisin verdiği ifade yanlıştır. Başkasının canı yanmasın, bu kişi cezalandırılmalıdır. Cezalandırılmazsa başkası daha hızlı gider. Benim oğlum gitti, başkasının gitmesin”