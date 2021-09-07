CHP'den Meclis'e Mihraç Miroğlu başvurusu: Etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle cezasızlık söz konusu

CHP’nin TBMM İnsan Hakları İncele Komisyonu Üyeleri, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Eylül akşamı bisikletiyle oynarken zırhlı aracın çarpması sonucu 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu’nun yaşamını yitirmesini Meclis'e taşıdı. CHP Milletvekilleri, komisyon başkanlığına yaptıkları başvuruda, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı raporu hatırlatarak son 10 yıl içinde zırhlı araçların karıştığı 63 kazada, 16'sı çocuk, 6'sı kadın olmak üzere toplam 36 kişinin öldüğünü, 85 kişinin de yaralandığını belirtti.

CHP’nin TBMM İnsan Hakları İncele Komisyonu Üyeleri Mahmut Tanal, Servet Ünsal ve İrfan Kaplan, Mihraç Miroğlu'nun ölümüne ilişkin araştırma yapılması için İnsan Hakları Komisyon Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

“Zırhlı araçların sürat yaptığı iddia edilmektedir”

İdil’de 3 Eylül akşamı bisiklet süren 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu’nu zırhlı araç ile ezen ve ölümüne neden olan polis, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’nin İnsan Hakları Komisyonu Üyeleri, komisyon başkanlığına yaptıkları başvuruda, “Mihraç Miroğlu'nun evinin bulunduğu sokakta meydana gelen olayla ilgili zırhlı araçların sokak arasında sürat yaptığı, trafik kurallarına riayet etmediği, keyfi hareket ettikleri gibi iddialar söz konusudur. Söz konusu olayda etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle cezasızlık söz konusudur, hiçbir hak yaşam hakkın üzerinde olamaz, olmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Son 10 yılda 63 kazada 36 kişi öldü

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı raporu hatırlatan CHP Milletvekilleri, son 10 yıl içinde zırhlı araçların karıştığı 63 kazada, 16'sı çocuk, 6'sı kadın olmak üzere toplam 36 kişinin öldüğünü, 85 kişinin de yaralandığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu sayılar da göstermektedir ki zırhlı araçların karıştığı, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan vakalar ilk değildir. Mihraç Miroğlu'nun ölümü ile ilgili sorumluların tespit edilip acılı ailenin ve bölge halkının iddialarının yerinde incelenmesi ve araştırılması, ilgili hususlarının tespiti ve hak ihlallerinin kayıt altına alınması için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından mahallinde tespit yapılarak gereğinin yapılmasını talep ederim.”