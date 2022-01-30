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İçişleri Bakanı Soylu: Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş; 'çocuktan al haberi

Trabzon'da Erdoğan'ın yanındaki bir çocuk, mikrofonu kürsüde eline alarak Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

30 Ocak 2022 20:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'daki bir açılışta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hain' demesiyle ilgili, "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" yorumunu yaptı. 

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'"

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