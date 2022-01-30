Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki konuşması sırasında kürsüye gelen küçük bir çocuğun 'hain' kelimesini kullanmasına ilişkin olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, törenin sonunda küçük bir çocuğu sahneye çağırdı ve mikrofonu çocuğa verdi. Çocuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyerek hakaret etti. Erdoğan'ın ise çocuğun bu davranışlarının ardından gülümsediği gözlendi.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: