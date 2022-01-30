CHP'den o görüntülere: Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin; kınıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki konuşması sırasında kürsüye gelen küçük bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Hain" dedi. Bu anlarda Erdoğan ve çevredekilerin gülümsediği görüldü. CHP'den de o görüntülerle ilgili açıklama geldi. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından o anlar paylaşılarak " Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin, Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın. Kınıyoruz! @RTErdogan" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, törenin sonunda küçük bir çocuğu sahneye çağırdı ve mikrofonu çocuğa verdi. Çocuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyerek hakaret etti. Erdoğan'ın ise çocuğun bu davranışlarının ardından gülümsediği gözlendi.