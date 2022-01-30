Kılıçdaroğlu: Görüntüyü izlediğimde paniğe kapıldım; benim bütün çabam, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki açılışta bir çocuğu kürsüye çıkarmasına ilişkin olarak, “Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştım. Benim bütün çabam, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye’yi ayağa kaldırmak, bunu istiyorum. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, ‘Paylaşımlarınızı süratle silin’… O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan ‘Kocaeli Muhacir Evi’, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bugün açıldı. Açılışta ‘Fotoğraflarla Lozan Mübadelesi’ sergisi, ‘Dinmeye Sızı Mübadele’ video gösterimi yapıldı; Balkan halk oyunları oynanıp mübadele türküleri söylendi.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Balkanlar deyince yüreğimizde derin bir sızı hissederiz. Onların türkülerini dinlediğiniz zaman bu sızıyı yüreğinizin derinliklerin görürsünüz.

"Bu sıkıntıları dostlarımızla aşacağız"

Çok güzel bir açılış yaptık bugün. Güzel bir bina var, görmedim; yerleşke var, görmedim. Tarihin derinliğinde yer alan pek çok anıyı burada görmüş oluruz. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, evet bunları yaptı, acıları unutmayalım diye. Acıları unutmamak, geleceği daha sağlıklı inşa etmek açısından daha değerlidir. Yoksa elbette ki acılar tarihin tozlu raflarında kalacaktır. Ama biz geleceğe güzel bir dünya bırakmak isteriz. Güzel bir dünya bıraktığımız zaman evlatlarımız o dünyada neşeyle sevinçle yaşamak isterler. Bu güzel yerleşkeyi Kocaeli’ne açan sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bir şeyden de emin olmanızı isterim; pek çok sıkıntıyı bugün de yaşıyoruz. Ama bu sıkıntıları birlikte, beraber aşacağız, dostlarımızla aşacağız. Türkçesi; Millet ittifakı ile aşacağız ve beraber, güzel Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz.”

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"Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım"

Kılıçdaroğlu, program sonrası gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon’daki toplu açılış töreninde bir çocuğu kürsüye çıkarmasına ve çocuğun söylediği siyasi içerikli sözlere ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştım. Benim bütün çabam, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye’yi ayağa kaldırmak, bunu istiyorum. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, ‘Paylaşımlarınızı süratle silin’… O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide.”