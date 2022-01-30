Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu‘na 'hain' diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanı'ndan bir ricası olmuş; hapiste olan babasının serbest bırakılması

HaberTürk yazarı, gazeteci Fatih Altaylı, Trabzon'daki açılışta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mikrofon uzattığı çocuğun 'hain' sözleriyle ilgili Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Altaylı, söz konusu çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yıldır içeride yatan babasının serbest kalması yönünde ricası olduğunu aktardı.
Altaylı, yerel haber sitesi 61saat.com'dan çocukla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘na hain diyen bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması. Bazen öyle bir şey görürsünüz ki gördüğünüz için gözleriniz utanır. Bazen öyle bir şey duyarsınız ki duyduğunuz için kulaklarınız utanır. İşte öyle bir şey bu."