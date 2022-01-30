Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu‘na 'hain' diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanı'ndan bir ricası olmuş; hapiste olan babasının serbest bırakılması

"Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘na hain diyen bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması. Bazen öyle bir şey görürsünüz ki gördüğünüz için gözleriniz utanır. Bazen öyle bir şey duyarsınız ki duyduğunuz için kulaklarınız utanır. İşte öyle bir şey bu."