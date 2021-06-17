İçişleri Bakanı Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre, Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları sonrası katıldığı TRT yayınında, "Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasını yapmıştı.

Muhalefet cephesinden Soylu'nun bahsettiği siyasetçinin kim olduğuna ilişkin sorular gelirken, Soylu, katıldığı bir başka yayında da konuya açıklık getirmemişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Soylu'nun iddiasının ardından yazı gönderip "Hukuki sürecin başlatılabilmesi için "tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilmesi" istenmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” açıklamasının ardından soruşturma başlatılması için belge istediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün ile görüşmüştü.



Meclis Başkanı Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti. İçişleri Bakanı Soylu’nun Meclis Başkanı Şentop’u makamında ziyaret etmesi sürpriz görüşme olarak değerlendirildi. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmeye ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanı Soylu da çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

NTV muhabiri Özgür Akbaş, "Görüşme bir buçuk saat sürdü, aldığım bilgilere göre İçişleri Bakanı, mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a söyledi." ifadesini kullanmıştı.

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