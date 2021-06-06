Kulis | Şentop'un yazısı AKP içinde 'rahatsızlık' yarattı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “Suç örgütü lideri Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderdiği yazı, AKP içinde 'rahatsızlık' yarattı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partililerine yönelik, “Artık konuşmayın ve hamle yapmayın” uyarısına karşın “Şentop’un, Soylu’ya gönderdiği yazı üzerinden hem Peker’in,hem de muhalefetin eline koz verildiği” ileri sürülürken, Erdoğan’ın da “söz konusu duruma sinirlendiği” iddia edildi.

İktidar kanadında Şentop’un yazısına ilişkin “Yasamanın başının yürütmede görevli bir bakan ile ilgili böyle bir yazı kaleme alması kabul edilemez. Kabinenin başı cumhurbaşkanıdır. Soylu eğer açıklama yapmak isterse önce kabineyi bilgilendirir. Şentop, ‘yetki aşımı’ yapmıştır” değerlendirmeleri yapıldığı öne sürüldü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi açıkla” sözleri üzerine “Bunu açıklayacak kişi ben değilim, muhatabıdır” diyerek, Soylu’yu işaret etmiş ve “söz konusu milletvekilini yazılı ve sözlü olarak sorduğunu” söylemişti. Soylu ise “savcıya konuşacağını” belirterek, “Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi” açıklamamıştı. Şentop’un, Soylu’ya gönderdiği yazının içeriği dün kamuoyuna yansıdı. Yazıda, “Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi” istendi.