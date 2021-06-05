TBMM Başkanı Şentop, “Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” diyen Soylu’dan belgeleri istedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber’deki yayında, “Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdiği belirtildi. Yazıda, "Hukuki sürecin başlatılabilmesi için "tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilmesi" istendi.

Habertürk TV, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un "Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” iddiasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdiğini aktardı. Mayıs'ta gönderildiği belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerek.

Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilsin."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları sonrası katıldığı TRT yayınında, "Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasını yapmıştı.

Muhalefet cephesinden Soylu'nun bahsettiği siyasetçinin kim olduğuna ilişkin sorular gelirken, Soylu, katıldığı bir başka yayında da konuya açıklık getirmemişti.

TIKLAYIN - TBMM Başkanı Şentop: 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın

TIKLAYIN - CHP'li Özel'den '10 bin dolar alan siyasetçi' çağrısı: Ey Soylu, pazar olmadan sen açıkla ki mafya liderinin sözünün kıymeti olmasın