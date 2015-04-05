İçişleri Bakanı: Saldırıda el yapımı, seri numarası olmayan bir av tüfeği kullanıldı

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Çaykur Rizespor maçının ardından Trabzona giden Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı ilişkin açıklamalarda bulundu. "Delillerin büyük bölümü elimizdedir ancak failler henüz bulunamadı" diyen Öztürk'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sporun barışa kardeşliğe katkı sağlaması beklenir. Ama maalesef böyle olaylarda olabiliyor. Biz özellikle spor camiasının bunun büyük bir kesiminin bunun dışında olduğunu biliyoruz. Saldırı yerel bir seyahat firmasının şoförünün yönetiminde olan bir otobüse yapılmıştır. Otobüs şoförü 1980 Rize doğumlu Ufuk Kıran isminde bir vatandaşımızdır. Şu an bilinci yerinde tedavisi devam etmektedir.

‘Bulundukları yer aşağı yukarı tespit edildi’

Gerçekten sonuçları itibariyle çok olumsuz olabilecek bir saldırı, olabilecek en az ama önemli bir hasarla atlatılmıştır. Can kaybı çok şükür ki olmamıştır. Elimizdeki verilere göre bir av fişeğinin boş kovanı ve 100-150 metre uzaklıkta bulunan el yapımı olduğu değerlendirilen, seri numarası olmayan bir tüfek elimizde var. Bu kişi veya kişilerin, henüz kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Ancak bulundukları yeri de arkadaşlarımız aşağı yukarı tespit etmişlerdir.

‘Size söyleyebileceğim en önemli husus’

Otobüsün önünde ve arkasında eskort aracı vardı. Karanlık bir ortam olduğu için bu görülmemiş. Acaba orada bir eksiklik olmuş mudur diye çalışmamız devam ediyor. Size söyleyebileceğim en önemli husus suç delillerinin elimizde olduğudur. Bu konuda sayın başbakanımıza bilgi verdim. Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi olan Fenerbahçe spor camiasına geçmiş olsun diliyorum. Sağduyulu şekilde bu olayı değerlendireceklerini biliyorum. Failinin bulunmasıyla da meselenin açıklığa kavuşacağına inanıyorum.

Yapılmış olan menfur saldırının akılla izah edilecek bir tarafı yok, taraftarlıkla izah edilecek bir durumu yok. Ama böyle şeyler oluyor. Olduğu takdirde gerekenler yapılacaktır. Bununla ilgili çok ciddi deliller ve emarelerimiz var. Söyleyebileceğim şeyler bundan ibarettir.

Güvenlik zaafı iddiaları ve ligler ertelenmesi...

Bir kere, yapılmış olan rutin bir koruma işlemidir. Bir eskort ve arkasında koruma ekibi oluyor. Özellikle deplasmanda daha sıkı tedbirler alınabilir ve alınacaktır. Stadyumlardaki maçların ertelenmesi konusu federasyonumuzun alanına giriyor. Bence güvenlik bakımından ertelenmeyi ve iptal edilmeyi gerektirecek bir durum yoktur."