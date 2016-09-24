İçişleri Bakanı: Koruculara ağır silahlar verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici köy korucularının statüsünün değişeceğini, 'kalıcı korucu' olacaklarını ve ağır silahlar verileceğini söyledi.

Soylu, önceki gün 22 ilden Ankara’ya gelen 37 köy korucubaşı ile bir araya geldi. Toplantıda çeşitli kararların alındığı öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre, korucuların askerle birlikte kırsalda organize hareket edecekleri özel tim kurulması için çalışmaların başlanacağı belirtildi.

Bakanlığın şu düzenlemeleri yapacağı ifade edildi:

– İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Köy Korucuları Daire Başkanlığı’, köy korucularının sorunlarına çözüm üretecek.

– 35 yıldır ismi ve statüsü tartışma konusu olan köy korucuları, yeni statü kazanarak isimlerindeki ‘geçici’ ve ‘köy’ ibareleri kaldırılacak. ‘Kalıcı korucu’ olacaklar.

– Korucuların da bulunduğu özel bir ‘tim’ oluşturulması için çalışmalar başlayacak. Bu timde asker ile korucular birlikte çalışacak. Koruculara da ağır silah ve teçhizat verilecek.