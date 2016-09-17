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Bakan Soylu 10 şehit verilen Tendürek Dağı'nda: Zırhlı araç istemem, benim korucularım burada şehit oldu

Saldırıda 7 korucu, 2 asker ve bir emekli köy korucusu şehit olmuştu

17 Eylül 2016 00:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lıların dün gece düzenlediği saldırı sonucu 10 güvenlik mensubunun şehit düştüğü Tendürek Dağı'na çıktı. Olay yerine geçmek için getirilen zırhlı aracı istemediğini belirten Bakan Soylu'nun "Benim korucularım burada şehit oldu. Zırhlı araçla gitmem, normal araçla gideceğim" dediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek Dağı'nda Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 korucu, 2 asker ve bir emekli köy korucusunun cenaze törenine katılmak amacıyla özel bir uçakla Ağrı'ya geldi.

Bakan Soylu, hava şartlarının kötü olması nedeniyle Doğubayazıt ilçesine karayoluyla gitti. Soylu, Tendürek Dağı Gökçebucak köyünde 10 şehidin verildiği mevkiye geçti.

 

Zırhlı aracı kabul etmedi

 

Soylu, olay yerine geçmek için getirilen zırhlı aracı istemediğini belirtti. "Benim korucularım burada şehit oldu. Zırhlı araçla gitmem, normal araçla gideceğim" ifadelerini kullanan Soylu, normal bir araca bindi.

Soylu'ya, Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli ve diğer yetkililer de eşlik etti.

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