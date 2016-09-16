Ağrı'da çatışma; 7 korucu ve 2 asker şehit, 3 asker ve 2 sivil yaralı!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 7 korucu şehit oldu, 5 asker ve 1 korucu yaralandı.

Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak Köyü Karakuş Tepe mevkiinde mevzilerde nöbet tutan koruculara, dün akşam saat 20.30 sıralarında PKK’lılar tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla düzenlenen saldırıya, korucular anında karşılık verdi.

Çetenli Köyü Karakolu’ndan da PKK'lıların bulunduğu noktalar top atışıya yoğun ateş altına alındı. Doğubeyazıt’taki 1. Mekanize Tugay Komutanlığı’ndan, havadan kobra helikopterler, karadan da özel harekat timleri bölgeye sevk edildi. Çatışmada yedi korucu, bir uzman çavuş ile bir asker şehit oldu, 3 asker ve 2 vatandaş yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Ağrı Valiliği'nden açıklama

Saldırıyla ilgili olarak valilik de bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi:

"İlimiz Doğubayazıt İlçesi Gökçebulak Köyü Karakuştepe Mevkiinde saat 20:30 sularında Bölücü Terör Örgütü PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda teröristlerle girilen çatışmada 1 jandarma uzman çavuş ve 7 geçici köy korucusu olmak üzere toplam 8 güvenlik görevlimizşehit olmuş, 1’si ağır olmak üzere 4 tane güvenlik görevlimiz (1 Jandarma Uzman Erbaş, 3 Jandarma Er) ve 2 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrasında tespit edilen hedeflere topçu atışı yapılmış ve hava destekli operasyon başlatılmıştır. Yaralılar Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Şehit güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Tendürek Dağı'nda, 12 güvenlik görevlisi şehit olmuştu

2 Eylül tarihinde, Van’ın Çaldıran ve Ağırı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışma ve devamında yürütülen 3 günlük operasyonlarda da 9 asker ile 3 korucu, toplam 12 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 18 asker de yaralanmıştı. Çatışmalarda, 13 PKK'lı ise ölü ele geçirilmişti.