T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı Ala: Bursa'da saldırıyı yapan kişi PKK üyesi Eser Çali'dir

"Soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandı ve 40 küsur gözaltı yapıldı"

02 Mayıs 2016 22:05

Bursa’daki canlı bomba saldırısının PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK tarafından üstlenmesinin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Efkan Ala, “saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 1992 doğumlu Iğdır’ın Aralık İlçesi nüfusuna kayıtlı PKK üyesi Eser Çali olduğunu” söyledi. İçişleri Bakanı Ala, “soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığını ve 40 küsur gözaltı olduğunu” söyledi.

Saldırıdan bir gün sonra, 28 Nisan'da İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa’daki canlı bomba saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Örgütü tespit ettik ama ismini şimdilik açıklamayacağız” demişti. Terör örgütü TAK tarafından dün yapılan açıklamada, Bakan Ala'nın belirttiği faille aynı kişiden bahsedilmiş ve “saldırganın 1992 Iğdır doğumlu, Asya Glidağ kod adlı Eser Çali olduğu” söylenmişti.

Efkan Ala, Bursa’daki canlı bombamın arama kaydının olup olmadığına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

 "İki tane farklı kimlik kullanmıştır. Daha sonra ortaya çıktıkça aydınlandıkça paylaşılıyor. Bazı bilgileri erkenden vermek daha sonra elde edilecek bilgilerin zorlanmasını imkansızlaştırıyor. Bizdeki şu anda somut kesin bilgiler."

İçişleri Bakanı Ala’nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Canlı bomba Eser Çali, PKK üyesi. İki ayrı sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şu an 6 kişi tutuklu konuyla ilgili. Daha önce 6 ilden çeşitli yerlerden gözaltılar olmuştu. Bu çalışmalarda önemli bir aşamaya geldi ama yine gözaltı ve tutuklamalar olabilir. Gaziantep’teki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Orada da gözaltılar var. 50’ye yakın, 40 küsur gözaltı var. Gözaltı sayısı artabilir. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, DAEŞ bağlantılı terör örgütüne üye."

ETİKETLER

bursa saldırısıeser çaliefkan alaiçişleri bakanlığıhabertak

İlgili Haberler

Bursa'daki canlı bomba saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında 8'i kadın 17 şüpheli gözaltına alınmıştı

Bursa'daki canlı bomba saldırısını TAK üstlendi

Açıklamada, "Hedef düşmanın beyniydi" dendi

Bursa'daki canlı bomba saldırısında 6 tutuklama

Gözaltında olan 17 kişiden 11'i serbest bırakıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24