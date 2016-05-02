İçişleri Bakanı Ala: Bursa'da saldırıyı yapan kişi PKK üyesi Eser Çali'dir

Bursa’daki canlı bomba saldırısının PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK tarafından üstlenmesinin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Efkan Ala, “saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 1992 doğumlu Iğdır’ın Aralık İlçesi nüfusuna kayıtlı PKK üyesi Eser Çali olduğunu” söyledi. İçişleri Bakanı Ala, “soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığını ve 40 küsur gözaltı olduğunu” söyledi.

Saldırıdan bir gün sonra, 28 Nisan'da İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa’daki canlı bomba saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Örgütü tespit ettik ama ismini şimdilik açıklamayacağız” demişti. Terör örgütü TAK tarafından dün yapılan açıklamada, Bakan Ala'nın belirttiği faille aynı kişiden bahsedilmiş ve “saldırganın 1992 Iğdır doğumlu, Asya Glidağ kod adlı Eser Çali olduğu” söylenmişti.

Efkan Ala, Bursa’daki canlı bombamın arama kaydının olup olmadığına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"İki tane farklı kimlik kullanmıştır. Daha sonra ortaya çıktıkça aydınlandıkça paylaşılıyor. Bazı bilgileri erkenden vermek daha sonra elde edilecek bilgilerin zorlanmasını imkansızlaştırıyor. Bizdeki şu anda somut kesin bilgiler."

İçişleri Bakanı Ala’nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Canlı bomba Eser Çali, PKK üyesi. İki ayrı sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şu an 6 kişi tutuklu konuyla ilgili. Daha önce 6 ilden çeşitli yerlerden gözaltılar olmuştu. Bu çalışmalarda önemli bir aşamaya geldi ama yine gözaltı ve tutuklamalar olabilir. Gaziantep’teki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Orada da gözaltılar var. 50’ye yakın, 40 küsur gözaltı var. Gözaltı sayısı artabilir. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, DAEŞ bağlantılı terör örgütüne üye."