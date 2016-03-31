İç tüzük değişikliği için 4 parti ilk toplantısını yaptı

TBMM’de, Anayasa değişikliği ve dokunulmazlıklarla ilgili hareketliliğe ‘iç tüzük’ de eklendi. AKP, CHP, MHP ve HDP Grup Başkanvekilleri bugün Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında iç tüzük değişikliği konusunda ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, partiler genel esasa ilişkin görüşlerini aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, toplantı sonrasında düzenlendiği basın toplantısında, dört siyasi parti grup sözcülerinin iç tüzük konusunda genel görüşlerin anlatıldığını söyledi. “Muhalefetin sesinin kısılmasına asla izin vermeyeceğiz” dediğini ifade eden Gök, bugünkü durumdan geriye götüren bir düzenlemeye de onay vermeyeceklerini söyledi.

CHP, toplantıda Torsa Yasa sorununu gündeme taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun torba yasa düzenlemelerinin gelmeyeceğine yönelik sözlerini tutması istendi. Meclis’in yeterince denetim faaliyetini yerine getirmediğine dikkat çekildi.

Dört partinin katılımı ile 2009’dan bu yana iki kez kurulan İçtüzük Uzlaşma Komisyonu ortaya bir metin çıkarmasına karşın iktidar partisinin tutumu nedeniyle Genel Kurul aşamasına getirilip değişiklik yaşama geçirilememişti.





