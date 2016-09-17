İç piyasayı canlandırma hamlesi; marketlerde taksit dönemi başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iç piyasanın canlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, bazı ürünler için kredi kartıyla alışverişlerde taksit imkanı sağlanacağını bildirdi. Tüfenkci, "Daha önce market alışverişinde taksidi kaldırmıştık, şimdi 3 taksit gelebilir, bunun gibi birtakım çalışmalar var" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tüfenkci, yaptığı açıklamada kredi kartıyla yapılan bazı alışverişlerde taksitlendirmeye ilişkin Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında bir çalışma yapıldığını söyledi.

Bu çalışmada hükümet olarak öncelikli amaçlarının, hem cari açığa yol açmayacak hem de iç piyasayı rahatlatacak bir düzenleme yapmak olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Özellikle iç piyasanın canlandırılması noktasında yerli ürünlerin teşviki de dikkate alınarak, ithalatımızı ve cari açığımızı artırmayacak şekilde kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısını artıracağız. Bununla ilgili çalışmalar son aşamada" diye konuştu.

Daha önce kredi kartıyla alışverişlerde bazı ürünler için çeşitli düzenlemeler yapıldığını anımsatan Bakan Tüfenkci, "Örneğin daha önce market alışverişinde taksidi kaldırmıştık, şimdi 3 taksit gelebilir. Bunun gibi birtakım çalışmalar var. Mobilya konusunda, beyaz eşya yerli üretim noktasında bu sayı artırılabilir" ifadesini kullandı.

Tüfenkci, çalışma kapsamına girecek ürünlerin, talep patlaması oluşturmayacak ve lüks tüketimi teşvik etmeyecek ürünler olduğunu söyledi.