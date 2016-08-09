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Ekonomi

Kredi kartında taksit artıyor, borçlara yapılandırma geliyor

BDDK Başkanı, her iki konuda yapılan çalışmaların 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi

09 Ağustos 2016 19:11

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Gecikmeye düşen alacaklarla ilgili de yapılandırmaya yönelik bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Tüketici kredileri ve kredi kartları tarafında çalışma yaptıklarını belirten BDDK Başkanı Akben, konunun Finansal İstikrar Komitesi'nde de (FİK) tartışıldığını ve bu konuda çalışma yapılması kararı alındığını söyledi. 

Her iki konuda da ödemelerin esnetilebilmesi çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Akben, Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere diğer ilgili kurumlarla birlikte çalıştıklarını dile getirdi. 

Akben, çalışmaları bir hafta, 10 gün içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini, ilgili tüm tarafların görüşü alınarak konuyu neticelendireceklerini bildirdi. 

 

Kredi kartı borçları yapılandırılacak

 

BDDK Başkanı Akben, kredi kartları konusunda da, "Gecikmeye düşen alacaklarla ilgili de yapılandırmaya yönelik bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

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