Cep telefonlarına taksit yasağı kalkıyor, kredi kartı borçlarına yapılandırma geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yürüttüğü çalışmalarda kredi kartına taksitli satışı yapılamayan cep telefonundaki yasak kalkıyor.Tüketiciler yapılacak düzenleme ile kredi kartlarıyla cep telefonu satın alabilecek

Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre, iki yıl önce iç tüketimi kısıtlamak ve cari açığın büyümesinin önüne geçmek için kredi kartı ve bireysel tüketici kredilerine getirilen sınırlamalarda gevşemeye gidiliyor.

2014 yılında getirilen tedbirlerle gıda, akaryakıt, cep telefonu ve restoran olmak üzere dört alanda yapılan harcamalarda kredi kartı taksitleri yasaklanmıştı.

O dönemden önce 60 aya kadar olan bireysel tüketici (destek ve ihtiyaç kredileri) kredisi vadeleri de 36 ay vade ile sınırlandırılmıştı.



BDDK, kredi kartı ile yapılan harcamalarda genel taksit sayısını maksimum olarak dokuz ile sınırlandırmıştı. Elektrikli ve elektronik eşya, bilgisayar, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6, beyaz eşya ve mobilya satışında is 9 ay ile kısıtlanmıştı. Gıda, akaryakıt restoran ve cep telefonu satışlarında taksitlendirme kaldırılmıştı. Konut kredileri hariç tüketici kredilerinin vadesi ise 36 ay, taşıt kredilerinin vadesi ise 48 ay ile kısıtlanmıştı.





12 ay ekstra vade





Şimdi başlatılan yeni düzenleme çalışmalarıyla başta cep telefonu olmak üzere bazı alanlardaki kredi kartı taksit yasağının kaldırılması, taksit sayılarının artırılması ve tüketici kredilerindeki 36 ay sınırlandırılmasının da 48 aya çıkarılması bekleniyor.



BDDK nezdinde hükümet tarafından başlatılan yeni çalışmalara ilişkin bilgilerine başvurduğumuz bankacılar, cep telefonunda yasak olan taksitli kredi kartı satışlarının kaldırılacağını ifade ettiler. Beyaz eşyada 9 ay ile sınırlı olan taksitli satışın ise 12 aya çıkarılması bekleniyor.





KOBİ’ler rahatlar





Bankacılık sektörü, Türkiye’deki bireysel kredilerin yüzde 30’nun aslında birey tarafından alınmış KOBİ (küçük ve orta ölçekli işletme) kredisi olduğunu belirtiyor. Sektöre göre kredi kartı ve bireysel kredi kullanımındaki kısıtlamaların esnetilmesi küçük şirketleri rahatlatacak.



Kredi kartında taksit sayısının artırılmasından çok minimum ödeme oranının düşürülmesinin etkili olacağını belirten bir bankacı, “Dünyanın hiçbir ülkesinde gelen ekstrenin yüzde 30’u ödenir diye bir şey yok. Bu oran dünyada 10’dur” dedi. Bankacı tüketici kredilerinin vadesinin 36 aydan 48 aya çıkarılmasının ise tüketicilerin kredi kullanım tutarlarını yükselteceğini, örneğin kısıtlamalarla 10 bin liradan 6 bin liraya düşen bireysel kredi tutarının yeniden yükseleceğini ifade etti.

Kredi notu değişmesin





Bankaların kredi ve kredi kartı verirken dikkate aldıkları bireylerin kredi puanlarına yönelik de çalışma yapılması planlanıyor. Ancak bankalar, Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) kayıtlarını tuttuğu bu sicillere yönelik olarak yeniden bir düzenlemeye gidilmesine sıcak bakmıyorlar. Bunun kısa vadeli bir rahatlama yaratacağını belirten bankacılar, kısa süre sonra ödeme zorluğu çeken kişilerin tekrar aynı zorluğa düştüklerine dikkat çekiyor.

Zorluğa düşenler için çalışma





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben tüketici kredileri ve kredi kartları kullanımlarına ilişkin çalışma yaptıklarını açıkladı. Akben, konunun Finansal İstikrar Komitesi’nde (FİK) tartışıldığını ve çalışma yapılması kararı alındığını söyledi. Her iki konuda da ödemelerin esnetilebilmesi çalışmalarının bulunduğunu belirten Akben, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Detaylı çalışma en kısa sürede tamamlanacak” dedi. Akben, kredi kartları konusunda da, “Gecikmeye düşen alacaklarla ilgili de yapılandırmaya yönelik bir çalışma içerisindeyiz” dedi.