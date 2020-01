Dolandırıcılardan yeni taktik; bir telefonla kredi kartının içini boşaltıyorlar

Alternatif dağıtım kanallarından yapılan dolandırıcılık deyim yerindeyse artık ‘tam teşekküllü’ hale gelmiş durumda. Dolandırıcılar artık neredeyse bankaların telefon numaralarını ve SMS formatlarını bire bir kopyalıyor.

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, dolandırıcılar vatandaşı kendi çalıştığı banka ile aynı numaradan arıyor. Burada banka telefonu ile tek fark numaranın başında (+1) gibi bir kod bulunuyor. Eğer bu önemli detay iş yoğunluğunuz içinde gözünüzden kaçarsa dolandırılmamamız neredeyse imkânsız. Çünkü, kendini bankacı olarak tanıtan dolandırıcı direkt vatandaşın TC kimlik numarasını söylüyor. Adres ve limit bilgisi gibi bilgiler vererek güven kazanıp ve kredi kartı ile yurtdışından işlem yapıldığını söylüyor. İşlem sırasında vatandaşa bankadan yüksek miktarlarda online kredi talebi yapıldığı da söyleniyor.



Vatandaşa, bu yapılan işlemlerin iptali için şifre gönderileceği, kartın bloke olması için bu şifreleri telefona girilmesi gerektiği söyleniyor. Birden fazla işlem yapıldığı iddia edilerek her işlem için ayrı şifre gönderiliyor. Burada önemli bir detay ortaya çıkıyor. Vatandaşa kesinlikle şifre vs bir bilgi sormuyor.



Vatandaşa, cep telefonuna bankadan gelen SMS şifresini tuşlaması söyleniyor. Gelen SMS ise vatandaşın çalıştığı bankanın SMS formatı ile neredeyse aynı olduğu için şüphe çekmiyor. Gönderilen bu şifreler ve tuşlamalar sonucunda da vatandaşın kredi kartından yüksek tutarda para çekip dolandırıyorlar.

Alternatif dağıtım kanallarında dolandırıcılık vakalarının artması bir yandan bankalar için önemli bir tutar oluşturmaya başlarken, bir yandan da vatandaşların şube kullanımını artırmaya başladığı belirtiliyor. Dolandırıcılık vakaları ve güvenlik kaygısı kendini online alışverişte de gösteriyor. Temmuz ayında açıklanan Global Lifestyle Monitor raporuna göre, tüketicilerin yüzde 35’i internetten giysi satın alıyor. Rapora göre bu oranın 35 yaş üstünde yüzde 28’e indiği görülüyor. Tüketicilerin yüzde 86’sı bilgi gizliliğinden, yüzde 85’i de ödeme güvenliğinden endişe duyuyor.