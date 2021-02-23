İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Mustafa Çetiner: Vaka sayıları yükselirken normalleşme konuşamayız

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner , Covid-19 önlemleriyle ilgili kademeli normalleşme sürecinin başlayacağı 1 Mart öncesi uyarıda bulunurken, ""Vaka sayıları çok yüksek olan yerlerde normalleşmeyi konuşamayız. 100 binde 228 olan bölgede normalleşmeyi konuşamayız. İstanbul için de yukarıya çıkış söz konusuyken, hangi objektif kritere göre 1 Mart'ta normalleşeceğiz" dedi.

Çetiner, "Türkiye dünyada en hızlı aşılama yapan 6. ülke konumunda. Bu tür aşılamalar salgını çevirmede bizim en büyük dayanağımız. İskoçya, İsrail örneği var. Gerçekten aşılama çok ama çok önemli avantaj sağlıyor" dedi.

Prof. Çetiner, Koronavirüs mutasyonlarına dikkat çekerek, "Varyantların ve bunların bulaştırıcılıklarının, artma riskinin ve dünyaya yayılma riskini göz önüne alırsak bir anda olumsuz baskı üzerimizde hissediyoruz. Mart başında normalleşmeyeceğiz, peki nisan başında normalleşebilecek miyiz sorusunu sorabiliriz. Bunu böyle çok kısa vadeli bir plan gibi düşünmemek lazım. Uzun ve dinamik bir süreç" ifadelerini kullandı.

İstanbul da dahil olmak üzere illerdeki vaka sayılarının yükselişte olduğuna dikkat çeken Çetiner, "Vaka sayıları çok yüksek olan yerlerde normalleşmeyi konuşamayız. 100 binde 228 olan bölgede normalleşmeyi konuşamayız. İstanbul için de yukarıya çıkış söz konusuyken, hangi objektif kritere göre 1 Mart'ta normalleşeceğiz. Bunların hepsi tartışmaya son derece açık konular. Türkiye'nin R değeri 1. O kadar kırılgan bir kriter ki bu. Hepimizin beklediği normalleşmek ama yeni bir dalga riski ile kapanma sürecini yaşayabilecek gibi değiliz şu anda" diye konuştu.

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