Sağlık Bakanı Koca: Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var." dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı (15-21 Şubat 2021 tarihleri arası) haftalık vaka sayısı haritasına göre; üç büyük ilde vaka sayılarında çok büyük değişiklik olmadığı görülürken, İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42,67 vaka sayısı belirlendi.

Nüfus yoğunluğuna göre vaka sayısında artışın gözlemlendiği Karadeniz Bölgesi yine dikkat çekiyor. Geçen haftaya göre Ordu, Sakarya, Samsun, Balıkesir ve Burdur'da artış gözlenen iller arasında yer aldı. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter paylaşımı şöyle:

"Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız."