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Politika

'İç Güvenlik Yasa tasarısına ya teröristler, ya vatan hainleri karşı çıkar'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de bu hafta görüşülecek olan İç Güvenlik Yasa tasarısına karşı çıkanları bu ifadelerle suçladı

07 Şubat 2015 22:10

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İç Güvenlik Yasa Tasarısı’na karşı çıkanların terörist ya da vatan haini olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre, restore edilen Sahabiye Medresesi’nin açılışına katılan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçim sürecini başlattıklarını belirterek, aday adayları için temayül yoklamasına gidileceğini söyledi.

 

'Muhalefe ne hikmetse karşı çıkıyor'

 

“Önümüzdeki hafta İç Güvenlik Yasa Tasarısı var” diyen Elitaş, “Muhalefet her ne hikmetse bu yasa tasarısına olağanüstü şekilde karşı çıkıyor. Hadi bazılarının karşı çıkmasını normal bulabilirsiniz. Bakın o yasada ne var; demokratik şekilde gösteri ve toplantı yürüyüşü yapmak isteyen kim varsa o yasada hiçbir engel yok ama cebine taş koymuş, eline molotofkokteyli almış, yüzünü korkarak saklayan kim varsa o yasa karşısındadır. Eğer siz demokratik hakkı ortaya koyacaksanız, bir meseleyi gündeme getirecekseniz, başınız dik alnınız açık olacak.

Sadece sizin oradaki faziletiniz ve erdeminizle, birlikte olduğunuz toplulukla sesinizi bir yere duyuracaksınız ama kamu binalarının camlarını kırıp güvenlik kuvvetlerinin araçlarını yakmaya çalışıp, güvenlik kuvvetlerini zincirle, sopayla dövüp dükkanları talan etmek, yağmalamaya çalışmak demokratik bir hak değildir. Molotofla eylem olması mümkün değildir. Bu bir terörizmdir, anarşidir. İşte bu yasa anarşiyi ve terörizmi önleyebilmek için yapılmış yasalardan biridir.

HDP buna karşı çıkıyor olabilir ama demokratik bir partiyseniz buna karşı çıkamazsınız. Bu yasaya kim karşı çıkar? Kötü niyetliler karşı çıkar. Bu yasaya ülkeyi karıştırmak isteyenler karşı çıkar. Bu yasaya insan hayatına kast edenler karşı çıkar. Bu yasaya teröristler karşı çıkar. Bu yasaya vatan hainleri karşı çıkar. İçinde yanlış maddeler olabilir. Konuşulur, tartışılır, değerlendirilir. Siyasi partilerin yetkili arkadaşları biraraya gelir, oturulur değerlendirme yapılır. Bu yasaya körü körüne karşı çıkmak 7 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde seçimin güvenliğinin sağlanmasını, Türkiye’de huzurlu bir ortamın olmasını engellemeye çalışanların ekmeğine yağ sürer. Bu vatana ihanet etmeye gayret edenlerin değirmenine su taşımış olur” şeklinde konuştu.

 

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