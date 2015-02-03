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Bahçeli: İç güvenlik yasa tasarısı geçerse Türkiye önce polis devleti olur, sonra yok olur

İç güvenlik yasa tasarısı bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

03 Şubat 2015 13:44

Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek iç güvenlik paketini değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İç güvenlik paketi Türkiye’yi felakete sürükler. Türkiye önce polis devleti olmaya, son yok olmaya sürüklenir” dedi.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, AKP hükümetinin Meclis’e sevk ettiği iç güvenlik paketine tepki gösterdi.

Bahçeli, “İç güvenlik paketi Türkiye’yi felakete sürükler. Türkiye önce polis devleti olmaya, sonra yok olmaya sürüklenir” diye konuştu.

 

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