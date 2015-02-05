Avukatlardan iç güvenlik yasa tasarısına adliyede oturma eylemli protesto

Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Özgür Demokrat Avukatlar Grubu üyeleri, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde düzenlenen ortak basın açıklamasıyla yeni iç güvenlik yasa tasarını protesto etti. Adalet Sarayı'nın C Kapısı'nda bir araya gelen avukatlar "Özgürlüklerimiz ve güvenliğimiz için polis devletine dur de #direnözgürlük" yazılı pankartı taşıdı. Daha sonra oturma adliyenin içine giren avukatlar oturma eylemine başladı.

Basın açıklamasını okuyan avukat Züleyha Gülüm, "Bu tasarı polis devletine giden yolun son adımıdır. İfade özgürlüğü üzerindeki yasaklar, özel yaşamımız üzerindeki kısıtlamalar ve şimdi de toplantı hakkımızı elimizden alan ve hepimizi potansiyel suçlu ilan ederek Türkiye'yi yarı açık cezaevine dönüştürecek güvenlik yasa tasarısı" dedi.

Yeni iç güvenlik yasasını protesto edenler arasında Avukat Ercan Kanar da yer aldı. Avukat Kanar, herkesin hayatının tehlike altında olduğunu ve bu yasa ile sürekli sıkıyönetim getirilmek istendiğini söyledi. Ercan Kanar, Özgürlüklere karşı bir savaş hasasıdır. Bu bir Nazi yasasıdır. Baroların ayağa kalkması ve sendikalarında genel greve gitmesi gerekir diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Meral Danış Beştaş da avukatların eylemine destek verdi. Avukat Beştaş, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın hemen istifa etmesini istedi.

Yaklaşık yüz kadar avukat basın açıklamasının ardından Adalet Sarayı C Blok'tan içeri girerek Themis Heykelleri'nin önünde bulunan merdivenlere oturarak "özgürlük ve demokrasi için adalet nöbeti" ne başladı. Avukatların oturma eylemi bu akşam saat 17:00'ye kadar devam edeceği öğrenildi.