İbrahim Zarap tarafından saldırıya uğrayan kadın: Daha önce de kendisinden şikâyetçi olmuştum, dışarı çıkmasını asla istemiyorum

Samsun’da boşandığı İbrahim Zarap tarafından saldırıya uğrayan E.M., “Daha önce de kendisinden şikâyetçi olmuştum Dışarı çıkmasını asla istemiyorum” dedi.

İbrahim Zarap, yerde baygın yatan E.M.'yi defalarca tekmeledi. Sosyal medyada da tepkilere neden olan görüntüler sonrası Zarap tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahade altında tutulan E.M.,“Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” ifadesini kullandı. (DHA)

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