İbrahim Zarap tarafından saldırıya uğrayan kadın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Samsun'da eski eşi İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında ve 5 yaşındaki kızının gözü önünde şiddete maruz kalan Emriye M., tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Olay, Canik Belediyesi önünde meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Zarap, yerde baygın yatan Emriye M.’yi (25) defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi.

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Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 5 gün sonra taburcu oldu. Emriye M.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)