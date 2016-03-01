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İbrahim Toraman'dan 'dayak' iddialarına yanıt: Böyle bir karaktersizlik mümkün mü?

"Çocuğu kucağındayken anneyi dövmek; böyle bir vicdansızlık olabilir mi?"

01 Mart 2016 15:49

Yorumculuk yaptığı Telegol programında konuşan İbrahim Toraman, eşi Eylem Toraman'ın "İbrahim Bey beni AVM'de dövdü, hamileyken de şiddet uyguladı" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. "Çocuğu kucağındayken anneyi dövmek, böyle bir vicdansızlık olabilir mi?" diye soran Toraman, "Bir haftadır konuşuluyor. İddialar içimi acıttı. Buna bazı insanların inandığını görmek beni kahrediyor" dedi. 

Eşler arasında tartışmalar yaşanabileceğini söyleyen Toraman sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğu kucağındayken anneyi dövmek böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Böyle bir karaktersizlik mümkün mü? Ben sustum, çünkü bu yargıya taşındı. Her evlilikte güzel mutlu günler de olur tartışmalar da olur. Bunlar iki kişi arasında olacak şeylerdir. Bunlar hayatın içerisinde olan şeyler. Evlilikle ilgili böyle bir sorun varsa mahkemeye gitmek yerinde basına gitmek, kamuoyu oluşturmak amacını belli ediyor. Ona da hak veriyorum. Çocuğumun annesidir, saygı duyuyorum. "

 

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