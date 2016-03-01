İbrahim Toraman'ın eşi: Beni AVM'de dövdü; hamileyken de şiddet uyguladı!

Eşi İbrahim Toraman'dan şiddet gördüğü igerekçesiyle boşanma kararı alan Eylem Toraman, "İbrahim Toraman bana hamileyken şiddet uyguladı. Zorla evlilik sözleşmesi imzalattı. Çocuğum için boşanacağım" dedi.

Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Toraman'a şiddet uyguladığı iddiaları, dün Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında masaya yatırıldı. Programın yorumcularından Oya Aydoğan, yeğeni Eylem Toraman'ın şiddet gördüğünü doğruladı. İbrahim Toraman ise katıldığı bir canlı yayında şiddet iddialarını yalanlayıp "Ailede kavgalar olur ancak eşime şiddet uygulamadım" demişti. 'Söylemezsem Olmaz' programına konuyla ilgili ilk kez konuşan Eylem Toraman, çarpıcı iddialarda bulundu:

Hamileyken de dövdü



İbrahim Toraman'la evlendiğimde hamileydim. İbrahim önce çocuğu istemese de sonra romantik bir evlenme teklifi yaptı. İbrahim Toraman, bana hamileyken şiddet uyguladı. Zorla evlilik sözleşmesi imzalattı. Beni AVM'nin ortasında da dövdü, hatta bununla ilgili haberler de çıktı.



Aslında ceviz kabuğunu doldurmayacak bir olay yüzünden bana şiddet uyguladı. İbrahim Bey üç-dört günlüğüne Milano'ya gitmişti. Eve perdeci geldi. Bunu öğrenince, 'Ben yokken niye geldi?' diye çok sinirlendi. Oysa o gün onun yengesinin yanı sıra annem ve babam da evdeydi. Bu olay yüzünden bana öfkeliydi.



Kucağımda çocuk varken çay bardağı elimden düştü. Bunun üzerine Toraman saldırıp beni dövdü. Kafama darbe aldım ayrıca kafamı mermere çarpıp baygınlık geçirdim. Babamı aradım yardım istedim. Babam da polisi ve ambulans geldi. Bu olaylardan sonra uzaklaştırma kararı çıktı.



Maalesef çok aşık olduğum için evlendim. Şiddet gördüğüm halde düzelir diye sabrettim ve çok fazla fedakarlık yaptım. Ailemin üzülmesini istemediğim için sustum. Ancak onun ailesi yaşananları bildiği halde müdahale etmedi, hatta kuzeninin yanında da şiddet gördüm.

Benim değil, onun kıskançlığı yüzünden kavga ediyorduk. Evliliğim süresince kendisinden hiç maddi destek görmedim. Market alışverişini bile ben yaptım. Son iki aydır maddi konularda destek oluyordu. Bir kredi kartı verdi ama son kavgadan iki gün sonra bu kartı kapattırdı. Polis çağırıp onu rezil ettiğimi düşünüyordu. Ama benim o sırada can güvenliğim yoktu.



İbrahim Toraman'ın birisine aşık olduğunu ya da ciddi bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Kendisi evlilik için uygun biri değil. Bu olayın ortaya çıkması kariyeri için çok kötü olacak. Bu olayın açığa çıkmasını istemezdim. Çünkü oğlm Ali Erim'in babası, keşke anlaşmalı bir biçimde boşanabilseydik. Bugün boşanma davası açıyorum. Beni ailesinden hiçbiri aramadı, İbrahim Bey de arayıp oğlunu sormadı.



"Ara sıra Milano'ya gidip çapkınlık yapardı"



İki telefonu vardı ve şifreliydi. Birkaç kez gelen telefonları açtım ve bir kadın çıktı. Kadının Milano'da olduğunu öğrendim. Ara sıra Milano'ya gidip çapkınlık yapıyordu. Buna itiraz ettiğimde özgürlüğüne düşkün biri olduğunu söylüyordu.

İbrahim Toraman'a olan sevgim bitmedi. Boşanma kararı almamın sebebi çocuğum. İbrahim Toraman da boşanmaktan yana. Aşk gözümü kör etti ama başka kadınlar susmasın. Yaşadıklarım ders olsun. Ben bir avukat olarak bunu yaşadıysam toplumda hâlâ kadına şiddet var demektir.