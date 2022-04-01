İbrahim Tatlıses'ten CZN Burak ve Nusret'e: Millete çamur yediriyorlar

Kendi adını taşıyan lahmacun ve çiğ köfte restoranlarıyla dünyaya açılacağını duyuran İbrahim Tatlıses, Nusret ve 'CZN Burak' için "Benim sayemde var oldular" dedi. Tatlıses, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" diye konuştu.

2010'da kurduğu Tatlıses Gıda'nın yeni yatırımlarını duyurmak için gazetecilere açıklama yapan Tatlıses, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde bayilik anlaşmaları yaptığını açıkladı.

Takvim'de yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses, dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" dedi.

Tatlıses, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde" diye konuştu.

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