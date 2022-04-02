Faruk Bildirici: İbrahim Tatlıses çiğköftesini övmekle kalmamış, rakiplerini de kötülemiş; medya da bu yanlışa aracılık etmiş

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 'Nusret' ve 'CZN Burak' için "Millete çamur yediriyorlar" diyen şarkıcı İbrahim Tatlıses için "İbrahim Tatlıses, kendi lahmacununu, çiğköftesini övmekle kalmamış, rakiplerini de kötülemiş! Bu ne ahlaki, ne de yasal. Medya da haber görünümlü reklamlarla bu yanlışa aracılık etmiş. Halbuki Tatlıses orada sanatçı ya da magazin figürü değil, iş insanı!" dedi.

Bildirici, "İbrahim Tatlıses'in lahmacununu övmek medyanın işi mi?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilerin de İbrahim Tatlıses’in açıklamalarını bir iş insanının sözleri olarak kabul etmeleri gerekirdi. Öyle kabul edince de bir iş insanının rakiplerinin ürünlerini karalaması ne ahlaki ne de yasalara uygun.

Ticaret Bakanlığı’nın Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’ne göre 'Reklamlar; hiçbir kişi, malı ya da hizmeti, reklamı veya markayı aşağılayamaz, açıkça alay konusu edemez ve benzeri bir biçimde kötüleyemez'.

İbrahim Tatlıses açıkça rakip firmaları karalayarak kendi ürünlerinin reklamlarını yapıyor. Söyledikleri kamuoyunu bilgilendirici nitelik de taşımadığı için haber unsurları da yok. Bu sözler yayımlanınca ortaya çıkan da haber değil haber görünümlü reklam olmuş. Hem de rakipleri kötüleyerek yapılmaya çalışılan bir reklam.

Nasıl ki, benzer sözleri başka bir iş insanı söylediğinde haber değeri taşımazsa, İbrahim Tatlıses söylediğinde de yayımlanmaması gerekirdi. Medya, İbrahim Tatlıses’in lahmacun ve çiğköfte reklamı ile rakiplerini kötülemesinin aracı haline gelmemeliydi.

Şimdi hemen suçlanan rakiplerin yanıtlarını alıp yayımlamak şart."