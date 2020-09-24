İbrahim Seten'den Rıdvan Dilmen'e yanıt: Haklı, futbolda "Temiz eller operasyonu" hemen başlamalı ama ilk taşı atmak, eli en kirli olanlara kalmasın bir zahmet!

Gazeteci İbrahim Seten, kendisine "İbrahim Seten vatan hainidir, FETÖ sevdalısıdır" suçlamalarını yönelten Rıdvan Dilmen'e Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un köşesinden yanıt verdi. Seten, "Rıdvan Dilmen tek bir konuda haklı!. Futbolda 'Temiz eller operasyonu' hemen başlamalı ama ilk taşı atmak, eli en kirli olanlara kalmasın bir zahmet!" düşüncesini dile getirdi.

Seten, "İbrahim Seten adında, iki yıl önce emekli olmuş, eski bir spor müdürüyüm. Birkaç gündür ben ve arkadaşlarım Rıdvan Dilmen'in saldırılarına maruz kalıyoruz. Bunun sebebi de kendisini eleştirmiş olmamız.Evet eleştirdim. Çünkü tarafsız olduğunu iddia ederek oturduğu ve milyonlarca kişiye ulaştığı koltukta Fenerbahçe temsilcisi gibi davranıyor. Ben de espriyle karışık 'Bu sezon Rıdvan Dilmen sezonu olsun' diyorum. O da, bu eleştirilerime sağlam cevap veremediği için karşılığında bana 'FETÖ'cü' iftirası atıyor. Mesele bu kadar basit aslında. Ama meselenin basit olması, bendeki, 'Başkasının yerine utanma' duygusunu yok etmiyor maalesef." açıklamasını yaptı.

Seten, "NTV'deki bir saatlik kara tiyatroyu izleyen herkeste bu duygunun oluştuğuna eminim. FETÖ alçağı ile ilgili zamanında attığım birkaç ironik tweet'in ekran görüntüsünden başka söyleyecek bir şeyi yoktu çünkü. O da ciddi tek lafı olmayan pek çok zavallının yaptığını yaptı, arkasında büyük bir siyasi güç varmış gibi davrandı. Hiçbir delili olmadan 81 milyonun önünde insanları 'FETÖ'cü' olmakla suçlayarak, FETÖ davasını da sulandırdı. Dahası.. Aklıselim sahibi biri; İbrahim Seten adlı 2 yıl önce emekli olmuş, eski spor müdürüyle kavga ederken, neden 19 kere Cumhurbaşkanımızın adını kullanır? Siyaseti arkasına aldığı izlenimi verirken sergilediği sakil görüntüyle; en büyük zararı bu kuruma verdiğini nasıl farketmez?" ifadesini kullandı.

Seten yazısında şunları kaydetti:

Rıdvan Dilmen devlet büyüklerine haksızlık etmiş, kişilerin adını ve itibarını kendi çıkarı için kullanmıştır. Daha da önemlisi, bu sakil görüntüsüyle FETÖ'cü vatan hainlerinin ekmeğine yağ sürmüştür.

Bu ayıptır, günahtır, rezilliktir. Herkes kendisini rezil etmekte özgür. Ama Rıdvan Dilmen bana attığı çamurun bedelini mahkemede ödeyecek. Adaleti yönlendirebildiğini düşünse de ben yargıya güveniyorum. Bu meseleyi, meydan kavgasına çevirmeden, kamuoyunu meşgul etmeden hukuki yollarla ilerleyerek bitireceğim. Rıdvan Dilmen tek bir konuda haklı!. Futbolda "Temiz eller operasyonu" hemen başlamalı.. ...Ama ilk taşı atmak, eli en kirli olanlara kalmasın bir zahmet!.

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