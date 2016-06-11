T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Kılıçdaroğlu'na kurşun atılması hakkında 3 günde 2 farklı yorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, teröre karşı birlik içinde olunması gerektiğini söyledi

11 Haziran 2016 01:25

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan polislerin cenazesinde mermi atılmasının "Tasvip edilemez olduğunu" söyledi. Kalın, üç gün önce sorulduğunda ise Kılıçdaroğlu'nun yakın zamandaki açıklamalarına işaret ederek saldırıyı "Hâlâ Türkiye'de terör örgütü ve mensuplarıyla ilgili bu tür cümleler kurulabiliyorsa bunun takdirini millete bırakmak gerekir" sözleriyle yorumlamıştı. 

Kalın, Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde mermi kovanı atılmasıyla ilgili, güvenlik birimlerinin gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Kalın terör örgütlerini cesaretlendirici tutumlardan açık ve net bir şekilde kaçınmak gerektiğini de belirterek, "Terörün her türüne karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız esastır. Tepkilerin demokratik kurallar çerçevesinde ve asla şiddet içermeden gösterilmesi gerekir" diye konuştu.

ETİKETLER

ibrahim kalınkemal kılıçdaroğlumermi

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu’nu protesto eden 4 kişi serbest bırakıldı!

Vezneciler'de şehit olan polislerin cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’na mermi kovanı atılmıştı

Akit yazarı: Kılıçdaroğlu’nu protesto eden, gönderdiği çelengi parça pincik eden 'arkadaşlarla' gurur duyuyorum

"Sırtımı o kardeşlerimin yüreğindeki iman kuvvetine yaslıyorum"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24