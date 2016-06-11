Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Kılıçdaroğlu'na kurşun atılması hakkında 3 günde 2 farklı yorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan polislerin cenazesinde mermi atılmasının "Tasvip edilemez olduğunu" söyledi. Kalın, üç gün önce sorulduğunda ise Kılıçdaroğlu'nun yakın zamandaki açıklamalarına işaret ederek saldırıyı "Hâlâ Türkiye'de terör örgütü ve mensuplarıyla ilgili bu tür cümleler kurulabiliyorsa bunun takdirini millete bırakmak gerekir" sözleriyle yorumlamıştı.

Kalın, Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde mermi kovanı atılmasıyla ilgili, güvenlik birimlerinin gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Kalın terör örgütlerini cesaretlendirici tutumlardan açık ve net bir şekilde kaçınmak gerektiğini de belirterek, "Terörün her türüne karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız esastır. Tepkilerin demokratik kurallar çerçevesinde ve asla şiddet içermeden gösterilmesi gerekir" diye konuştu.