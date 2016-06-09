Akit yazarı: Kılıçdaroğlu’nu protesto eden, gönderdiği çelengi parça pincik eden 'arkadaşlarla' gurur duyuyorum

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na boş mermi kovanı atılmasıyla ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu’nu protesto eden, gönderdiği çelengi parça pincik eden 'arkadaşlarla' gurur duyuyorum" dedi.

Mehtap Yılmaz'ın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a açık mektup!" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sizinle gurur duyuyorum, Kılıçdaroğlu’nu protesto eden “arkadaşlar”!

Buyur işte “arkadaşların” proje Kemal!

Gurur duyduğun “eylemci” gençlik bunlar!

Hüseyin Aygün’ün “iyi çocuklar” dediği bunlar!

Ayşenur Arslan’ın “kızcağız” dediği canlı bombalar bunlar!

Cüneyt Özdemir’in “Kırmızı fularlı kız” dediği PKK’lı militanlar bunlar!

Bilderberg tasmalı Şafak Pavey’in “birlikte iyi salladık” diye desteklediği HDP-PKK’lılar bunlar!

Figen Yüksekdağ’ın sırtını yasladığı terör örgütleri bunlar!

Pensilvanya şeytanı Locaefendinin destek verdiği katiller, bunlar!

Susam Sokağı sakinlerine destek veren HDP-PKK’lılar bunlar!

FETÖ militanı Ekrem Dumanlı’nın “istihbarat” sızdırdığı caniler bunlar!

“PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen alçaklar bunlar!

“O keleşleri size çevirmesini iyi biliriz” diyen yüzsüzler bunlar!

“Cizre’de, bodrumda mahsur kalan siviller” dedikleri bunlar!

Kobani eylemlerinde, Diyarbakır’da, Suruç’ta, Ankara’da, İstanbul’da, Mardin’de kan döken caniler bunlar!

Şimdi soruyorum size!

PKK’lı militanlara “arkadaşlar” diyen Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde ne işi var?

Telef olan PKK’lı Sakine Cansız’ın taziyesine giden Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde ne işi var?

Öz amcasının oğlu PKK’nın Hamburg sorumlusu olan Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde ne işi var?

HDP-PKK’ya oy veren CHP’nin müdürü olan Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde ne işi var?

HDP-PKK’yı meclise sokmak için amuda kalkan Kılıçdaroğlu CHP’sinin şehit cenazesinde ne işi var!

İlahi Hocaefendi!

Gezi İşgalcilerine, çukur kazan PKK’lılara eylem yapmak helal de Şehit Cenazesi cemaatine mi haram?

Bıraksaydın da “özgür ve demokratik eylemlerini” yapsalardı Hocam!

Kılıçdaroğlu’nu protesto eden, gönderdiği çelengi parça pincik eden “arkadaşlarla gurur duyuyorum”!

Sırtımı o kardeşlerimin yüreğindeki iman kuvvetine yaslıyor ve bunda da bir sakınca görmüyorum!

O PKK işbirlikçisi hainlerin alayına dokunuluncaya kadar da bunlarla mücadele etmeyi sürdüreceğime, annesinin karnında can veren şehit bebeğe söz veriyorum!

Hodri meydan!

Ölüm değil mi?

Var mı ötesi?

Bu “hayat süren leşler” gibi şerefsizce yaşamaktansa, ölürüm daha iyi!