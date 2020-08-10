İbrahim Kalın, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Cumhurbaşkanımız bundan sadece memnuniyet duyar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısına destek veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "En makul çizgide bir davettir. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Söz konusu çağrının seçime yönelik bir hareket olmadığını belirten Kalın, "İyi Parti'nin dayandığı sosyolojiye bakarsanız AK Parti ve MHP ile iç içedir. Bu çağrının erken seçime yönelik bir hareket olma ihtimali sıfır" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk oldu. "Akşener ittifaka mı davet edildi?" sorusuna yanıt veren Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'nin dayandığı sosyolojiye bakarsanız AK Parti ve MHP ile iç içedir. Burada daha AK Parti ve MHP'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı'na yakın durması çok normal. AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında geleneksel birçok pozisyon yer değiştirdi. Çok ayrıymış kutupmuş, karşıymış gibi görünen şeylerin siyasi mücadele içinde o kadar olmadığı bir dönüşüm yaşandı. Son Ayasofya meselesinde. Ayasofya CHP'liler için bir mesele olmaktan çıktı. Şimdi İyi Parti'nin ayrı bir siyasi hareket olarak ortaya çıkması onun AK Parti ve MHP ile sosyolojik türdeşliğini ortadan kaldırmıyor. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP olarak oldukça güçlü. Son 3 seçimde de çok ciddi başarılar elde etti. Cumhurbaşkanlığı sistemi kabaca iki ittifakın yönlendirdiği siyasal alan olarak devam edecek."

Bahçeli'nin söz konusu çağrısının seçime yönelik bir hareket olmadığını belirten Kalın, "Seçimi erken yapalım gibi bir düşünce yok. İyi Parti'nin baştan beri bu blok içinde yer alması siyasetin tabiatına aykırı bir şey. Devlet Bey'in çağrısı 'sen gel doğal mecranda ak'. Cumhurbaşkanımız bundan sadece memnuniyet duyar" ifadelerini kullandı.

Babacan ve Davutoğlu yorumu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ilişkin de değerlendirmede bulanan Kalın, "Şu ana kadar güçlü bir durum ortaya koyamadılar. Siyasi söylem olarak da. Elbette iki siyasi parti bunlar. Tüm siyasi partiler gibi onlar da siyaset yapma hakkına sahip" ifadelerini kullandı.

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