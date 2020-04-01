Hilton Bomonti de sağlık çalışanlarına kapılarını açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık personelleri için bir otel daha ücret almayacağını duyurdu. İbrahim Çeçen Holding, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Hilton Bomonti Oteli’nin sağlık çalışanlarından ücret almayacak.

Holding’den yapılan açıklamada, Hilton Bomonti’nin birçok önemli sağlık kuruluşuna yakın bir lokasyonda bulunduğu belirtilerek, otelin bundan böyle sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şeklide hizmet vereceği ifade edildi.

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