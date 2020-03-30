Şahenk, Taksim'deki otelini sağlık çalışanlarına açtı

Koronavirüs'ü yakınlarına bulaştırma kaygısıyla ev yerine otelde kalmayı tercih eden sağlık çalışanlarına Doğuş Holding'den destek geldi. Yönetim Kurulu Başkanlığını Ferit Şahenk'in yaptığı Doguş Holding'in Taksim'de bulunan oteli Hyatt Regency, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildi.

Doğuş Holding'den yapılan açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle ülkemizde de sağlık neferlerimiz gece gündüz demeden insanüstü bir çabayla çalışıyor. Onlara minnet duyuyor, canı gönülden teşekkürü borç biliyoruz. Çalışanlarımızın ve misafir edeceğimiz sağlık personelimizin güvenliğini ve sağlığını önceliğimiz olarak görüyor, bu nedenle en üst düzeyde hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarımıza devam ediyoruz" denildi.