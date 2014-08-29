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Yaşam

'İbneliği de sizden öğrenecek değiliz' tartışmasında Erdoğan'dan 2. dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce dava açıp kazandığı LGBTİ aktivisti Levent Pişkin’e 50 bin TL’lik yeni bir tazminat davası açtı

29 Ağustos 2014 18:37

Başbakan olduğu dönemde LGBTİ aktivisti Levent Pişkin’in attığı bir tweeti gerekçe göstererek açtığı davayı kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pişkin için yapılan basın açıklamalarında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle 50 bin liralık yeni bir dava açtı. Açılan dava, daha önceki davadan Pişkin’in bin 500 lira cezaya çarptırılması da delil olarak gösterildi.

 

Basın açıklamalarındaki ifadeler gerekçe gösterildi

 

Yıldız Tar’ın Kaos GL’de yer alan haberine göre, yeni açılan davada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pişkin’e destek amacıyla yapılan basın açıklamaları hakkında, “Olay farklı yönlere çekilmeye çalışıldı. Davalı sınırı aşarak ağır hakaret ederek Mütevekkil Başbakana karşı kara propagandalarına devam etmektedir” denildi.

Pişkin’e iletilen bilgilendirme tutanağında, Erdoğan’ın “Onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiği; kişilik haklarına saldırıldığı” gerekçesiyle 50 bin TL manevi tazminat istendi.

 

‘İbne olarak ibne kelimesini hakaret biçiminde kullanamam’

 

Pişkin ise daha önceki davadaki savunmalarda “Bir ibne olarak ibne kelimesini hakaret olarak kullanmasının mümkün olmadığını, dahası Erdoğan’a ibne demediğini” belirtmişti.

Pişkin, yaptığı açıklamalarda ve savunmasında, “İbne” kelimesinin LGBTİ’lerce sahiplenilmiş bir ifade olduğunun altını çizmişti. LGBTİ örgütleri de, “İbnelik davası hepimize açıldı. Eşcinsellik/ibnelik bir hakaret değil, cinsel yönelimdir” diyerek davaya sahip çıkmıştı.

 

Dava nasıl başlamıştı?

 

Levent Pişkin, Başbakan Erdoğan’ın “Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben dört dörtlük bir Alevi’yim” açıklaması üzerine Twitter’dan “Erdoğan’dan ‘dört dörtlük ibneyim, ibneliği sizden öğrenecek değiliz’ açıklaması bekliyorum. Öptüm. #AnayasadaLGBT” yazmış, o dönem Başbakan olan Erdoğan da Pişkin hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikâyetçi olmuştu. Savunmasında “ibne”nin hakaret değil cinsel yönelim ifadesi olduğunu söyleyen Levent Pişkin ise cinsel yönelimini hakaret addettiği için Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Pişkin’in suç duyurusu işleme konulmazken, Erdoğan’ın açtığı dava sonucunda Pişkin, yazılı iletiyle hakaret suçundan (125/2) alt sınırla 2 ay 15 gün karşılığı bin 500 lira para cezasına çarptırılmıştı.

Davaya bakan hakim davanın ilk duruşmasında hâkim Pişkin’e “Korkma, biz 17 Aralık davasının hâkimiyiz. Özgürce anlat,” demiş, 25 Mart’ta görülmesi beklenen ikinci celse ertelenerek davada hâkim değişikliğine gidilmişti. 

 

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