'İbne davası' hâkimi: Biz 17 Aralık hâkimiyiz, korkmayız

Başbakan Erdoğan'ın LGBT aktivisti ve HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Levent Pişkin hakkında bulunduğu suç duyurusu üzerine açılan dava 'ibne' davası bugün görüldü. Duruşmada hakimin, "Biz 17 Aralık hakimiyiz anlatın siz" ifadesi dikkat çekti.

Başbakan Erdoğan'ın, “Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben dört dörtlük bir Alevi’yim” açıklaması üzerine Twitter’dan, “Erdoğan'dan dört dörtlük ibneyim ibneliği sizden öğrenecek değiliz açıklaması bekliyorum” yazan Levent Pişkin'in bu paylaşımı nedeniyle yargılanmasına bugün başlandı. Çağlayan Adliyesi 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava hakiminin söyledikleri duruşmaya damga vurdu.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre Pişkin, duruşmada "İbne sözcüğünün bir hakaret değil, cinsel yönelimi ifade eden bir söz olduğunu ve kendini böyle tanımladığını" söyledi. Hakimin bu sözlere yanıtı ise ilginç oldu: "Biz 17 Aralık soruşturmasına imza atan hakimleriz, bize karşı bir önyargınız olmasın. İstediğiniz kadar konuşun biz dinleriz hazırız da..."

Hakim ayrıca kendisinin karşılaştığı davalar karşısında bu davanın 'bir hiç' olduğunu da belirterek, "Emrah Serbes kararını da ben verdim. Ne onlardan ne sizden korkarım" dedi.

Senarist Emrah Serbes de Gezi Parkı eylemleri sırasında attığı tweetlerde Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve ilk duruşmada beraat etmişti.

Dava 25 Mart 10.45'e ertelendi.