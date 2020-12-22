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Koronavirüs

İBB: Son 24 saatte İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölen sayısı 159

22 Aralık 2020 22:01

İBB, 22 Aralık 2020 bulaşıcı hastalıktan ölüm raporunu açıkladı.

Bugün İstanbul'da 159 kişi bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 359 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Türkiye genelinde 251 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 

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