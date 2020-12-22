İBB: Son 24 saatte İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölen sayısı 159

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İBB, 22 Aralık 2020 bulaşıcı hastalıktan ölüm raporunu açıkladı.</p>\n<p>Bugün İstanbul'da 159 kişi bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 359 oldu.</p>\n<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Türkiye genelinde 251 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/12/1608663846773-screenshot-4.png" alt width="600" height="306" /></p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/turkiye-de-koronavirus-251-kisi-daha-hayatini-kaybetti-19-bin-256-yeni-vaka-tespit-edildi,922213" target="_blank" rel="noopener">Tıklayın: Türkiye'de Koronavirüs | 251 kişi daha hayatını kaybetti; 19 bin 256 yeni 'vaka' tespit edildi</a></strong></p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>