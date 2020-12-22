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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 251 kişi daha hayatını kaybetti; 19 bin 256 yeni 'vaka' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 18 bin 602'ye yükseldi

22 Aralık 2020 19:42

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 251 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 309 yeni hasta dahil olmak üzere 19 bin 256 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 18 bin 602'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 62 bin 960'a yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek."

 

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