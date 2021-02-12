İBB'nin, tarihi Divanhane binasının yıkımını iptal başvurusu reddedildi: "İBB erkekse şikâyetini üst kurula yapsaydı!"

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdülaziz Han tarafından yaptırılan tarihi Divanhane’nin Eski Karakol Binası, yol genişletme çalışması kapsamında yıkılıyor. Daha önce hilti ile yıkılması tepki toplayan tarihi bina için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapmış olduğu yıkım iptal yazısı reddedildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahit Polat, iptal başvurusunun cinsiyetçi ifadelerle reddedilmesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Mahir Polat, söz konusu yıkıma ilişkin Koruma Kurulu'na verdikleri yıkım iptal yazısına üye Ahmet Yılmaz’ın “İBB erkekse şikayetini üst kurula yapsaydı” ifadesini kullanarak yanıt verildiğini belirtti.

Kasımpaşa'da bulunan Divanhane’nin Eski Karakol Binası, Koruma Kurulu onaylı yol genişletme çalışması nedeniyle yıkılıyor. İBB’nin projeye gerekçe gösterilen yol güzergahını değiştirerek Koruma Kurulu’na iptal başvurusunda bulunmasına rağmen, yıkıma devam edildi.

Koruma Kurulu, 2015’de aldığı kararla 19. yüzyıla tarihlenen Divanhane Eski Karakol Binası’nın yıkımına karar vermişti. Kurul, yapının yıkılarak yeniden yapılmasını ve özgün duvarların korunmasını ön gördü. Sultan Abdülaziz’in yaptırdığı mekanla ilgili alınan bu karar, iş makinesi ve hilti kullanılarak uygulamaya konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çalışmanın başlaması üzerine projeyi eleştirerek, projenin İstanbul’un tarihi kimliğine zarar verdiğini söyledi. Çalışmanın durması gerektiğini belirten Polat, Koruma Kurulu’na aldığı kararı kaldırma çağrısında bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Suç duyurusunda bulunacağız

Konuya ilişkin Twitter hesabından tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Sultan Abdülaziz yapısı Karakol binası yıkılmasın diye Kültür Bakanlığı 2. Nolu Koruma Kurulu’na yazdığımız yıkımı iptal yazısı reddedildi Üye Ahmet Yılmaz’ın “İBB erkekse şikayetini üst kurula yapsaydı” ifadesi ile, vahim durum cinsiyetçilik de dahil daha vahim bir hal aldı." ifadelerini kullandı.

Polat, cinsiyetçi ifadeleri kullanan üye hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak, "Bu kararla Div. Karakolu’nu yıkabileceklerini sanan “koruma” kuruluna ve bakanlıklara tekrar söylüyoruz; yol yapılacak diye tarihi yıkmanıza izin vermeyeceğiz, size rağmen koruyacağız." dedi.

Tarihi binaya hilti ile girilmişti

Öte yandan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda kompresörlü hilti ile restorasyona başlanmış; olay büyük tepki çekmişti.

TIKLAYIN: İstanbul'da bulunan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda hiltili restorasyon!