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İstanbul'da bulunan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda hiltili restorasyon!

"Bir tarih yok edilmemeli. Çok Yazık"

29 Ocak 2021 12:04

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdülaziz Han tarafından yaptırılan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda kompresörlü hilti ile yapılan restorasyon tepki çekti. 

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin tarafından paylaşılan görüntülerde restorasyonu devam eden tarihi yapının üstünde yer alan duvarların hilti ile yıkıldığı görülüyor. 

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, "Bir tarih yok edilmemeli. Çok Yazık" diyerek "Bu vahşet yıkımı durdurun" sözleriyle çalışmanın durdurulması çağrısı yaptı. 

 

İBB'den Mahir Polat yeni görüntüleri paylaştı 

İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Divanhane Kapısı'nın içinden görüntüler paylaşarak; "İstanbul’da tarihinin kaderi hilti mi! Galata Kulesi’nden sonra Sultan Abdülaziz Han’ın yaptırdığı Divanhane Kapısı Karakolu’nun da hiltilerle yıkılması ve kurul onayı ile daha geride taklidinin yapılması İstanbul’un tarihi kimliği için büyük yanlış Acilen durdurulmalı." diyerek tepki gösterdi.

 

 

 

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