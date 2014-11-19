İBB: Mahkeme 'Topçu Kışlası yapılamaz' derse proje iptal, 'yapılabilir' derse halk oylaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gezi Parkı’nın yerine yapılması gündemde olan Taksim Topçu Kışlası Projesi’nin 2014-2019 Stratejik Planında yer almasıyla ilgili açıklama yaptı. İdare mahkemesinin verdiği iptal kararının temyiz edildiğini hatırlatan İBB’den yapılan açıklamada, “Söz konusu projeye ilişkin, mahkemenin vereceği ‘yapılamaz’ kararı doğrultusunda projenin iptali, ‘yapılabilir’ kararı doğrultusunda ise “yeniden değerlendirme ve yapılması yönünde karar alınması halinde bile halkoylamasına gidilmesi” yönündeki irade geçerlidir… Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

İBB’den Taksim Topçu Kışlası projesiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Taksim Topçu Kışlası Restitüsyon Projesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen Stratejik Plan’daki projeler bölümünde yer alması nedeniyle ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Taksim Topçu Kışlası Restitüsyon Projesi ile ilgili olarak, devam eden dava sonucunda mahkemeden “yapılamaz” kararı çıkması halinde projenin iptal edileceği “yapılabilir” kararı çıkması durumunda yeniden değerlendirmeye alınacağı, projenin devamı yönünde bir karar alınması halinde bile bunun halkoyuna (plebisit) sunulacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından ifade edilmişti.

Taksim Topçu Kışlası ile ilgili Kurul'un “İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, 751 ada, 1-2-3-4 parsellerde bulunan ve yerinde mevcut olmayan “Taksim Kışlası”na ait iletilen bilgi-belgelerden, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 1 olarak belirlenmesine, ne şekilde ihya edileceği ile ilgili olarak restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Projeleri ile bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesine … karar verildi” şeklindeki 09.02.2011 tarih ve 4225 sayılı kararı gereğince Taksim/Topçu Kışlası “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na işlenmişti.

Her ne kadar bu plan İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nin 2012/778 E., 2013/1084 K. sayılı ve 06.06.2013 tarihli kararı ile iptal edilmişse de, karar temyiz ve tashihi karar yapılmış olduğundan henüz kesinleşmemiştir.

Bu nedenle, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanı Kadir Topbaş’ın ifade ettiği “Mahkeme Süreci” henüz tamamlanmadığı için belediyenin bu projeye ilişkin yeni bir karar vermesi de söz konusu değildir… Böylelikle daha önceki yatırım programları ve planlarında yer alan diğer projeler gibi Taksim Topçu Kışlası Projesi’nin de 2014-2019 Stratejik Planında yer alması rutin ve teknik bir uygulamadan ibarettir.

Söz konusu projeye ilişkin, mahkemenin vereceği “yapılamaz” kararı doğrultusunda projenin iptali, “yapılabilir” kararı doğrultusunda ise “yeniden değerlendirme ve yapılması yönünde karar alınması halinde bile halkoylamasına gidilmesi” yönündeki irade geçerlidir… Kamuoyuna saygı ile duyurulur…