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Gezi Parkı nöbeti sonuç verdi, belediye kazdığı yeri kapattı

Gezi Parkı'na iş makinesinin girdiği haberi dün gece sosyal medyada yayılmıştı

19 Kasım 2014 14:58

Gezi Parkı'nda etrafına şerit çekilmiş kazılı alanı fark eden bir grup gece bölgede toplandı. Taksim Dayanışması üyeleri gece boyunca kazılan alanın yanında nöbet tuttu. Sabah belediye kazdığı yeri kapattı.

Taksim Gezi Parkı'nın Cumhuriyet Caddesi tarafındaki bir bölümünün kazılmış halde olduğunu fark eden 20 kişilik grup, caddedeki otobüs durağının Gezi Parkı'na alınacağını iddia ederek gece saatlerinde bölgede toplandı. Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Kaya ve Hasan Yıldırım’ın haberine göre, konudan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduklarını belirten grup, yapılan kazıya tepki gösterdi.

 

‘Otobüs duraklarını Gezi Parkı'na alacaklar’

 

Gezi Parkı'nın hiçe sayıldığını belirten Mustafa Cevdet Arslan isimli bir kişi, "Otobüsler burada durduğunda buradan gelip geçen insanların rahat geçmesi söz konusu değil. Bu kez burada bu sıkışıklık oldu. Bunu ortadan kaldırmak için de kalktılar bugün burayı kazdılar. Ağaçların köklerini, buradaki yaşamı ve parkı hiçe sayarak... Yani şöyle bir şey oldu. Yol mu yapacaksınız; parka girin. Köprü mü yapacaksınız; parka girin. Durak mı yapacaksınız; parka girin. Ne yapıyorsunuz? Neden parktan yiyorsunuz? Ya biz gittikten sonra buraya beton döküp durağı buraya alacaklar, ya da yarın gelecekler 50-100 polisle çevirecekler burayı, kepçeyi getirecekler, burayı durak yapacaklar. Bu mudur yeni Türkiye 'nin yeni kuralı. Niye her şeyi hiçe sayarak yapıyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bütçe açıklanıyor. Hâlâ utanç verici bir şekilde Gezi Parkı'nda kışla yapacakları için bütçe ayrılıyor" dedi.

 

‘Kamyon ve iş makinelerini
çalışır vaziyette gördüm’

 

Bekleyen grup içerisinde yer alan Deniz Özgür ise, "Bizim bu konudan mail gruplarımızdan ve sosyal medya hesaplarına düşen bir bilgiyle haberimiz oldu. Gezi Parkı'na Cumhuriyet Caddesi'nden girildiğini öğrendim ve fotoğrafları gördüm. Haberi alır almaz yine geldim buraya. Geldiğimde bir kamyon ve bir iş makinesinin çalışır vaziyette olduğunu gördüm. Başında birkaç arkadaşın beklediğini de gördüm. Bu alanı parkın içinden kazmışlar. Niyetleri de otobüs duraklarını parkın içine almak. Sözde insanların geçeceği kadar bir alan yok, yayalar için alan açmaya çalışıyorlar. En azından bize söyledikleri bu. Bunu yaparken de gördüğünüz gibi meşe ağacına kökünden zarar vermişler. Biz de bu inşaata itiraz ettik. Bugün biz arkadaşlarla konuşacağız. Olası bir nöbet kararı almaya çalışacağız. İhtiyaca göre değerlendireceğiz" diye konuştu.

 

Saat 11.00'de kapatıldı

 

Sabahın ilk saatlerinde olayın ortaya çıkması ile birlikte sivil toplum kuruluşlarından da tepkiler gelmeye başladı. Konunun sosyal medyada yayılması üzerine Gezi Parkı'nda kalabalık arttı. Polis ekipleri de olası bir gerginliğe karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Saat 11.00 sıralarında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kamyon toprak getirerek kazılan alanı kapattı.

Taksim Dayanışması Sözcüsü Cem Tüzün, “Dün gece saat 22.00 sıralarında burada, bir kepçe ve bir grup inşaat işçisi hafriyat çalışması başlattılar. Parkın içine doğru ağaçların köklerini ortaya çıkarmaya başladılar. Bu bölgede oturan yurttaşlarımız, daha önce Taksim Dayanışması toplantısına, Gezi eylemlerine katılan arkadaşlarımız sosyal medyada duyurulunca bir araya geldiler. Burada kendisini İETT müteahhidinin taşeronunun taşeronu diye adlandırılan herhalde hafriyat şirketinin yöneticisi. Onlar İETT'den aldıkları izinle bu çalışmayı yaptıklarını söylediler. Ellerindeki belge İETT'nin bu çalışmayı yapmak için kendilerine verdiği talimattı. Bu talimatın ekinde bir mühendis veya mimar tarafından çizilmesine asla ihtimal vermediğim, çok komik bir kroki vardı. Oklar, şu durak bu kadar metre geri alınacak diye. Proje olarak da onu gösterdiler. Biz kendilerine dedik ki bu yaptığınız çalışma usulsüzdür. Bize gösterdiğiniz belge İETT'nin bu işi yapın diye size verdiği talimat. İmar planına işli bir çalışma olması lazım. Bunlar kesinlikle yok, her şeyden önce imar planı yok. Koruma Kurulu'ndan onay olması lazım" dedi. 

 

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